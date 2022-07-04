剧场大师彼得布鲁克辞世 传奇巨擘改变表演艺术

（法新社巴黎3日电） 以97岁高龄辞世的英国传奇剧场导演彼得布鲁克（Peter Brook），名列20世纪最有影响力的剧场导演。他将剧场形式精简，只留下戏剧最基本和最强大元素，重新创造这项表演艺术。

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一位亲近人士告诉法新社，数十年来住在法国的彼得布鲁克2日辞世，享耆寿97岁。他曾以激进方式诠释经典剧作，让戏剧回归最单纯根源，掀起剧场革命。

法国文化部长马拉克（Rima Abdul Malak）闻讯后在推特（Twitter）发文表示：「彼得布鲁克给了我们剧场中最美丽的无声。但最后这片死寂令人永恒感伤。」

「有了他，舞台褪回最有生命力的强度。他遗留了如此丰富的东西给我们。」马拉克还说，彼得布鲁克将是巴黎北方剧院（Bouffes du Nord）「永远的灵魂」。彼得布鲁克的创作以这个剧院为基地。

深受彼得布鲁克方法论影响的英国伦敦合拍剧团（Complicite）创办人暨艺术总监麦克伯尼（Simon McBurney）也发表推文，赞扬他是一位「有远见者、挑战世俗者、先知、魔法师以及友人」。

彼得布鲁克可说是剧场界神话级人物，和革命性俄罗斯表演理论家史坦尼斯拉夫斯基（Konstantin Stanislavsky）齐名。他到了90多岁仍继续工作及挑战观众思维。

彼得布鲁克最知名的大师级作品是1985年执导的电影「摩诃婆罗多」（The Mahabharata），这部9小时长片诠释了同名古印度史诗。他自1970年代初期移居法国巴黎，在旧歌舞厅改成的北方剧院创立他的「国际剧场研究中心」（International Centre for Theatre Research）。

彼得布鲁克1925年3月21日出生于伦敦，生长在一个来自波罗的海国家拉脱维亚的犹太科学家移民家庭。他年仅17岁便成为职业剧场导演，且一开始就展露与众不同才华。

彼得布鲁克20多岁时已是伦敦西区一位知名剧场导演，用激进且有时血腥的方式诠释包括莎士比亚（Shakespeare）作品在内的经典剧作，他当时合作的一些演员后来也成为传奇人物。

彼得布鲁克30岁生日前已在美国百老汇执导卖座舞台剧，但他从双亲身上学到对实验的热情，驱使他很快就「穷尽了传统剧场的可能性」。

彼得布鲁克1963年推出执导的首部电影「苍蝇王」（Lord of the Flies），翻拍英国诺贝尔文学奖作家高丁（William Golding）的同名小说，故事描述一群男学童困在荒岛上孤立无援后落入野蛮状态。这部电影一上映也立刻成为经典。

彼得布鲁克1964年执导舞台剧「马拉/沙德」（Marat/Sade），在伦敦和纽约迷倒观众，成为划时代作品，并为他赢得一座美国剧场界最高荣誉东尼奖。

3年后，彼得布鲁克出版剧场理论着作「空的空间」（The Empty Space），成为戏剧史上最有影响力的着作之一。书中开头第一句话是：「我能把任何一个空的空间，称为一个空荡的舞台。」成为一世代年轻表演者的创作宣言。

彼得布鲁克的皇家莎士比亚剧团（Royal Shakespeare Company）1970年制作的莎剧「仲夏夜之梦」（A Midsummer Night's Dream），把场景设在一个白色立方体健身房，对许多人而言，这部制作是世界剧场的转捩点。

彼得布鲁克移居法国后，创作方式经历逐渐转变，他的剧场变得更纯粹简单，且经常受到东方传统的影响。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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