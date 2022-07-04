反对川普再掌白宫 丽兹钱尼不排除2024年参选

（法新社华盛顿3日电） 美国联邦众议员丽兹．钱尼（Liz Cheney）表示，她不排除在2024年竞选美国总统。在她拒绝接受前总统川普有关2020年大选舞弊说法之前，她一直都是共和党的政治新星。

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丽兹．钱尼今天接受美国广播公司（ABC）政论节目「本周」（This Week）采访时说：「我将做出决定。」

她表示：「最重要的一点，是保护国家免受川普影响。」

联邦众议院仅有10名共和党人投下赞成票，要弹劾川普在2021年1月6日煽动支持者在国会暴动，怀俄明州联邦众议员丽兹．钱尼便是这10人之一。

55岁的丽兹．钱尼目前为众院特别委员会副主席，这个委员会负责调查川普是否应为国会大厦攻击事件负起责任。川普在2020年大选寻求连任，败给民主党的拜登。

丽兹．钱尼告诉美国广播公司：「像川普这样危险人 绝对不能再次靠近白宫椭圆形办公室了。」她认为如果房地产大亨川普再次赢得2024年总统选举提名，她所属的共和党将「无法生存」。

她说：「我们这些信仰共和党原则和理想的人，有责任试着带领共和党回到应有的样子。」

法新社报导，川普在共和党仍有巨大影响力，他愈来愈公开地讨论可能的新一轮参选，一些媒体报导，川普可能会在7月底宣布他的竞选活动。

丽兹．钱尼为前副总统钱尼的女儿，在她考量要竞选总统的同时，正为自己的怀州联邦众议员政治生涯而战；在11月期中选举前，共和党怀州党内初选下月将举行，一名川普支持的竞争对手向她挑战。（译者：纪锦玲）

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