暂时忘却战争 乌克兰基辅民众享受夏日沙滩

（法新社基辅4日电） 家住基辅的苏哈诺夫以往每年都会和家人去黑海度假，今年原本打算去埃及，但因俄军入侵，现在他们仅能在基辅的第聂伯罗河畔，尝试在最不寻常的情况下，享受一天寻常假期。

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41岁的电机工程师苏哈诺夫（Ivan Sukhanov）说：「我们原本要带孩子去看金字塔，但战争毁了我们的计画。今年，我们享受基辅附近的景致，湖泊、公园…尽可能放松。」

基辅有许多沙滩，炎热夏季通常会挤满游客。然而在7月的第一个周末，尽管气温逼近摄氏30度，却只有少数人前往沙滩，也不需用海滩巾抢占最佳位置。

尽管俄军3个月前从基辅北侧和东北侧市郊撤军，集中火力进攻乌东顿巴斯地区（Donbas），基辅仍生活在缓慢步调中。

相较于顿巴斯地区如雨点般狂轰的炮弹，以及南部的致命空袭，基辅的状况相对平静。

距离俄军于2月24日挥军入侵乌克兰已过了4个月，苏哈诺夫坦承，「我们已经有点习惯了」。

现在当空袭警报声响起，「我们不会跑去庇护所，也不会遵守安全规定…我们尽可能正常生活，希望一切OK」。

但日常生活也被更深的焦虑主宰。6月26日，在基辅市中心附近，一处已遭袭击2次的社区再次遭到炮袭，造成1死4伤。许多人也深受时常响起的空袭警报声影响。

除了每天从晚间11时到隔天上午5时的宵禁以外，城市内的雕像与政府建筑外堆满沙包保护，时刻提醒人们正身处一个经历战乱的国家。

萨皮加（Vera Sapyga）也在基辅沙滩上试图放松，却难以掩饰她的焦虑。

她在战争爆发第一天就带着5岁女儿前往乌克兰西部的一个村庄，1周前才重返基辅，但她已在考虑再次离开。

37岁的萨皮加说：「就精神层面来说，真的很艰难。这些警报声和新闻报导让我非常担心。我每天都会哭，我从来没有经历过这种压力。」

萨皮加计画下周带着女儿再次出走，前往伦敦投靠一个愿意帮助乌克兰人的家庭。

她过去也曾出走，2014年俄罗斯侵占克里米亚半岛时，她和丈夫就住在克里米亚。

如果这次成功到达伦敦，她不知道自己会待多久，「很难事先做好计画。」

基辅民众每天都有相同感受，没人能预测战争还会持续多久。

55岁的雅舒克（Liudmila Iashchuk）和丈夫坐在海滩边还有营业的少数咖啡厅里。她说：「专家起初保证战争会很快结束，此后他们说会在行宪纪念日（6月28日）之前结束，之后又说是独立日（8月24日）前，现在他们什么都不说了。」

苏哈诺夫说：「我们希望（战争）能在年底前结束，但现在每个人都说这会是一场长久战。」

不断有谣言称俄军将再次袭击基辅，更增添不确定性。

和丈夫一起享受日光浴的33岁妇女克莉妮娜（Ianna Khlinina）说，最早谣传俄军将在1941年纳粹德国入侵苏联的6月22日攻击基辅，接着又有人说新一波攻击会发生在行宪纪念日。

不过，她和基辅的每个人似乎都不怀疑乌克兰将夺下最后胜利。

苏哈诺夫说，乌克兰已经「在道义上获得胜利。剩下的工作就是确保（乌军）打赢战争」。

© 2022 AFP