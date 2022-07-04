澳洲东岸豪雨灌顶大坝溢流 新州令逾3万人撤离

（法新社雪梨4日电） 澳洲紧急服务单位今天下令雪梨数以万计民众撤离家园，与此同时，泛滥的河流淹没大片土地，雪梨最大水坝也在一夜之间溢洪。 澳洲东岸连续第3天降下大豪雨，搜救人员表示，他们已在过去12小时救了大约20人；在新南威尔斯州，洪水冲刷道路，许多人受困车中。 澳洲一直面临极端气候变迁，随着全球气候模式变化，干旱、致命野火、大堡礁（Great Barrier Reef）白化和洪水等变得愈来愈常见且严重。

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更高的气温意味大气饱含更多水气，会降下更多雨水。 国家紧急救难服务处（State Emergency Services）资深官员苏利文（Ashley Sullivan）表示，新南威尔斯州约有3万2000人接获撤离命令或警告。

苏利文告诉澳洲广播公司（ABC）说：「我们已看到河水快速上涨，比预期快得多。」

在雪梨西南郊的康敦（Camden）地区，泥褐色的河水今天上午将大片土地淹成一个汪洋大湖。 电视画面显示，道路消失在洪水中，移动式房屋也浸泡在及膝的水里，至少有一栋屋宅倒塌。

此外，瓦拉甘巴大坝（Warragamba Dam）自昨天开始溢洪。这座位于雪梨西郊的混凝土大坝，为雪梨提供大部分饮用水。（译者：纪锦玲）

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