澳洲总理首访乌克兰 承诺进一步提供军援

（法新社基辅3日综合外电报导）澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天在基辅（Kyiv）会见乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）时，承诺向乌国进一步提供军事支援，包括装甲车和无人机。

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法新社报导，艾班尼斯是史上首位访问乌克兰的澳洲总理，他在基辅举行的记者会上表示，澳洲将向乌克兰提供「1亿元的军援」，但未具体说明是澳元还是美元；若是澳元，这笔军援金额相当于6800万美元。

艾班尼斯明确表示，澳洲将依乌克兰要求提供额外军事装备，包括14辆装甲运兵车、20辆「野外征服者」（Bushmaster）装甲车和无人机。

泽伦斯基说，澳洲提供乌克兰「相当多的援助，尤其是国防支援」；乌军「高度重视」野外征服者装甲车。

艾班尼斯也走访了俄军被控犯下战争罪行的布查镇（Bucha）和伊尔平镇（Irpin），以及基辅西北部戈斯托梅利（Gostomel）的一座机场。

他对乌克兰总统、军队、人民的「勇气、毅力、果敢和决心」致敬，称赞他们「坚决对抗一个没有挑衅或藉口就违反国际法的恶霸」。

艾班尼斯表示，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）若如克里姆林宫所说的，参加11月在印尼�Q里岛举行的20国集团（G20）峰会，他会得到「应得的接待」。

艾班尼斯说：「如果蒲亭出席那次会议…他会得到应得的接待，而这不会是对友人的接待，或对尊重国际法治者的接待。」

同时，他说他无法想像澳洲杯葛这次会议，但「我们相信应尽可能地孤立俄罗斯」。（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）

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