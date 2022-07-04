热带风暴邦尼升级为飓风 在中美洲酿3死

（法新社圣萨尔瓦多4日电） 美国国家飓风中心（US National Hurricane Center）表示，热带风暴邦尼（Bonnie）昨日在横扫墨西哥时升级成一级飓风，其先前已在萨尔瓦多与尼加拉瓜造成3人死亡。

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美国国家飓风中心通过卫星影像说明，邦尼是今年太平洋飓风季第三个侵袭墨西哥沿岸的飓风，最大持续风速达每小时80英里（125公里），挟带「加剧的阵风」。

美国国家飓风中心在最新公告中表示：「邦尼的飓风中心预计仍将滞留墨西哥南方，但未来几日期间将往南岸及西南沿岸平行移动。」

邦尼在向墨西哥移动以前，已在中美洲国家萨尔瓦多与尼加拉瓜造成财产损失、树木倾倒、河水暴涨、街道及医院淹水。

紧急服务机构说，萨尔瓦多有一名24岁女性死亡。尼加拉瓜军方表示，一名40岁男性在试图穿越河流时被冲走，一名38岁男性在营救公车乘客时丧生。

萨尔瓦多民防局表示，昨日晚间，萨国救援人员持续搜寻一名失踪男性，将在今天继续救援行动。

萨尔瓦多环境部表示：「邦尼在沿岸地区、火山山脉及圣萨尔瓦多（San Salvador）都会区带来大雨及雷暴，并在部分地区引起强烈阵风和冰雹。」

萨尔瓦多总统布格磊（Nayib Bukele）表示，国内今天将全面停课。

© 2022 AFP