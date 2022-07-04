瑞典芬兰与北约谈正式启动入会 跨出历史性一步

（法新社布鲁塞尔4日电） 瑞典与芬兰外长今天与北大西洋公约组织（NATO）会谈，讨论正式启动加入北约的程序，跨出历史性一步。俄罗斯入侵乌克兰促使两国申请加入北约。

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北约成员国土耳其上周不再反对两国加入后，瑞典外长林德（Ann Linde）与芬兰外长哈维斯托（Pekka Haavisto）才有这次机会带头协商。

北约30国大使明天料将签署瑞典与芬兰入会议定书，开启长达数月、让各成员国批准两国加入的程序。

俄罗斯2月入侵乌克兰后，瑞典与芬兰宣布有意放弃军事不结盟状态，寻求成为北约成员国。

在土耳其提出的关切获两国让步，美国并承诺出售土耳其新战机后，上周的马德里北约峰会藉由邀请两国加入以示支持。

土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）指控瑞典与芬兰促进「恐怖主义」，庇护艾尔段试图打击的库德族激进分子。

两国因应2019年土耳其出兵叙利亚而实施的武器禁运，艾尔段也要求解除。

瑞典与芬兰许下的承诺，有部分并未公开，例如其中可能包含引渡协议。艾尔段说如果瑞典和芬兰未兑现诺言，仍可能阻挡两国加入北约，让其他成员国焦虑不安。（译者：杨昭彦/核稿：陈政一）

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