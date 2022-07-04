美非裔男遭警轰数十枪亡 再度引爆民众怒火

（法新社俄亥俄州亚克朗3日电） 美国俄亥俄州一名非裔男子日前遭警方连开数十枪击毙，员警随身摄影机录像曝光后，数百名示威者今天在亚克朗（Akron）游行抗议。

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美国职篮NBA球星詹姆斯（LeBron James）今天推文说，正在为自己的家乡亚克朗祈祷。

美国警察枪杀非裔事件再度引爆民众怒火，当局呼吁各界保持冷静，群众高举「为杰兰德伸张正义」等标语，游行到市政厅示威抗议。

警方表示，25岁的杰兰德．沃克（Jayland Walker）6月27日因涉嫌违反交通规则遭警察拦截，但他拒绝配合。

录影画面显示，沃克驱车逃离后，警方驾驶巡逻车追捕，并朝他的车开了一枪。几分钟后，沃克放慢车速跳车逃离，警方试图用电击枪制伏他未果，双方最终进入一处停车场。

由于随身摄影机画面太过模糊，无法清楚看见当时发生了什么事，但警方初步发表声明说，沃克的行为已对他们构成「致命威胁」。在场所有员警都朝沃克接连开枪。沃克当场身亡。

消息曝光后，抗议活动今天迈入第4天。示威活动大致和平，但部分抗议人士靠近镇守现场的警察，对着他们大声怒吼，气氛一度紧张。

第一次集会结束后，有些人留在街上抗议。

亚克朗当局将除雪机和其他重型设备移至警察局附近，作为屏障，以防发生潜在骚乱。

这是非裔美国公民命丧警察之手的最新一起事件，先前的类似事件引发大规模示威潮，抗议种族主义和警察暴行。

亚克朗市长霍里根（Dan Horrigan）在记者会上表示，这类事件令他心碎，「许多人希望公开表达他们的不满，而我完全支持市民和平集会的权利，但我希望大家同意，暴力和破坏不是解决之道」。

霍里根还说，当局已为此展开独立调查。

警长迈利特（Steve Mylett）表示，不清楚当时员警共朝沃克发射多少枚子弹，但法医报告显示，「沃克身上有60多处伤口」。

他补充说，在调查完成前，与沃克之死有关的8名员警将暂时停职。

有关当局已取消国庆假期的庆祝活动。（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

© 2022 AFP