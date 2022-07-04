阿根廷新经长人选揭晓 须扛债务与通膨艰钜任务

（法新社布宜诺斯艾利斯3日电） 阿根廷经济部长古兹曼（Martin Guzman）昨天意外宣布请辞后，阿根廷总统今天任命经济学家巴塔基斯（Silvina Batakis）接任经济部长。

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总统发言人在推特（Twitter）宣布，总统艾柏托．费南德兹（Alberto Fernandez）任命现年53岁的巴塔基斯为经济部长，她是「着名的经济学家」，曾于2011年至2015年担任布宜诺斯艾利斯省经济厅长。

中间偏左派总统艾柏托．费南德兹今天一整天都在磋商，以寻找古兹曼的替代人选。先前古兹曼的主要任务是与国际货币基金（IMF）重新谈判440亿美元债务；阿根廷坚称无力偿还这笔债 。

巴塔基斯的任命，似乎是副总统克莉丝蒂娜．费南德兹（Cristina Kirchner）一派在中间偏左联盟中势力增强的讯号。

克莉丝蒂娜在2003年至2007年期间，为当时总统基西纳（Nestor Kirchner）的第一夫人，她本人也在2007年至2015年担任总统。

巴塔基斯则在布宜诺斯艾利斯省长希欧里 （Daniel Scioli）任内担任经济厅长。布省人口有1500万人。

而希欧里曾是前总统基西纳的副总统，与总统夫人克莉丝蒂娜．费南德兹关系亲近。

巴塔基斯上任后，除了要执行对国际货币基金的协议外，还要对抗阿根廷的长期通膨。阿根廷先前承诺IMF要控制通膨并缩减预算赤字，从2021年赤字占GDP的3%，在2025年之前达到财政收支平衡。

农业强国阿根廷多年来一直处于经济危机之中，过去12个月的通货膨胀率超过60%。（译者：纪锦玲/核稿：陈政一）

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