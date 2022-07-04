马克宏改组内阁强化第二任期 挨批革新不足

（法新社巴黎4日电） 法国总统马克宏今天进行内阁改组，但外交、财政和国防等部长未变动。马克宏4月展开第二任期，6月便遭遇国会大选输掉绝对多数，他寻求藉由调整内阁重振势力。

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尽管马克宏终于向公众压力妥协，换掉遭控性侵的团结与社会凝聚部部长阿巴德（Damien Abad）；但在男女比例各半的所有41名内阁官员中，其他职位大多由马克宏阵营不同派系政治人物担纲，几乎不见重大革新气象，使得新内阁恐怕不足以扭转他的弱势。

新面孔除了接替阿巴德的法国红十字会会长康布（Jean-Christophe Combe），以及急诊科医生布劳恩（Francois Braun）接任卫生部长；欧洲事务部长则由经济合作暨发展组织（OECD）首席经济学家布恩（Laurence Boone）取代效忠马克宏的波恩（Clement Beaune），后者转任交通部长。

马克宏的前总理菲力普（Edouard Philippe）亲近盟友之一、翁热（Angers）市长贝修（Christophe Bechu）获任环境部长。但绿色和平法国分部（Greenpeace France）指出，贝修「既无绿色转型利害关系相关经验，也几乎从未对气候或环境的国内与国际议题表达立场」。

法国极右派领袖雷朋（Marine Le Pen）指责说，「那些失败的（官员）全都」回锅政府。法国共产党总书记鲁塞（Fabien Roussel）则告诉LCI电视台：「感觉他们只是用同一批人重启炉灶。」

法国文化（France Culture）电台政治评论员瑟斯（Frederic Says）在推特（Twitter）发文写道，这次内阁改组是马克宏「给子弟兵的讯息：效忠就会有奖励」；但他提醒，接下来几个月内就会面临挑战，新法能否在国会通过很可能由少数几票左右。

新内阁的第一个考验将在6日到来，届时总理柏纳（Elisabeth Borne）将向国会提出施政计画。其后是否会按往例举行高风险的信任投票，马克宏政府仍未表态。（译者：张正芊/核稿：林治平）

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