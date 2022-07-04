麦加迎来疫情后最盛大朝觐 百万信徒料将挤爆街头

（法新社麦加3日电） 沙乌地阿拉伯的伊斯兰圣城麦加准备迎接COVID-19疫情爆发后最大的朝觐活动，来自全球各地的身穿白袍信徒挤满了街头，人数可望达到100万人。

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欢迎信徒及2019年来首批国际旅客的标语，出现在各个广场、小巷，武装的维安部队也在这个先知穆罕默德（Prophet Muhammad） 出生的古城巡逻。

朝觐活动预计6日开始，一名苏丹信徒在麦加告诉法新社：「这是种纯粹的喜乐，我真不敢相信自己来到这里，我正享受着这每一刻。」

因为COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情的关系，朝觐活动已两年没有举办，今年有包括85万外国人在内的100万人获准参加。所有身体健康许可的穆斯林，一生当中都至少必须朝觐一次，这是伊斯兰世界的一大盛事。

有关当局今天表示，至少65万从国外来朝觐的人已经进到沙乌地阿拉伯。

2019年时，有约250万人参加包括绕行麦加大清真寺（Grand Mosque）「天房」（Kaaba）、在阿拉法特山（Mount Arafat）集会、在米纳（Mina）「掷石驱魔」等仪式。

为了不让朝觐成为全球疫情的超级温床，2020年外国人不得参加，沙乌地阿拉伯国内参加朝觐的人数也被限制在1万人；限制于2021年放宽，有6万完整接种疫苗的沙乌地公民或居民能参加朝觐。

这次有100万65岁以下的信徒，将在严格的卫生条件限制下参加朝觐，伊斯兰世界最神圣的大清真寺每天会擦拭、消毒10次。

朝觐活动曾发生数次灾难性事件，根据官方数据，2015年的踩踏事件造成2300人死亡，1979年数以百计枪手行凶的攻击事件导致153人丧命。

© 2022 AFP