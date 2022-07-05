乌克兰：推估重建需7500亿美元经费

（法新社瑞士卢加诺4日电） 乌克兰今天在国际会议上表示，重建这个饱受战争蹂躏的国家预估将耗资7500亿美元，总统泽伦斯基表示，这是民主世界的共同责任。

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泽伦斯基在瑞士举行的「乌克兰重建会议」（Ukraine Recovery Conference）上发表演说，描述俄罗斯2月24日发动全面入侵以来的大规模破坏和巨大需求。

泽伦斯基透过视讯表示：「重建乌克兰不是单一国家的地方任务。」

他说，「这是整个民主世界的共同任务」，并坚称「乌克兰重建是支持全球和平的最大贡献」。

乌克兰总理什米加尔（Denys Shmyhal）在会上表示，重建经费的估算「已来到7500亿美元」。

什米加尔表示：「我们认为，重建的重要来源应是从俄罗斯和俄罗斯权贵没收的资产」。他并强调，「俄罗斯当局发动这场血腥战争，造成如此巨大的破坏，应该为此负责」。

这场为期两天的会议在风景如画的瑞士南部城市卢加诺（Lugano）严密维安下举行，早在俄国入侵前即已排定，原定讨论乌克兰改革，战争爆发后，会议焦点转为乌克兰重建。

什米加尔列举乌克兰政府分阶段重建计画，首先是关注受战争影响者的迫切需求，接着为数千个较长期重建项目提供资金，目的在促成乌克兰欧洲化、环保和数位化。

多位部长与第一夫人欧伦娜・泽伦斯基（Olena Zelenska）也在多场会谈中发表讲话，除了描述乌克兰局势，并阐述大规模重建需求以及对新乌克兰的愿景。

负责数位转型的副总理兼科技部长费多罗夫（Mykhailo Fedorov）身穿黑色紧身T恤，在一场让人想起已故苹果（Apple）创始人贾伯斯（Steve Jobs）的演说中，详细介绍了乌克兰要怎么成为完全数位化的民主国家。

与此同时，乌克兰能源部长加卢申科（German Galushchenko）擘画快速的绿色转型，并表示乌克兰寻求提高出口能力，以助因应欧洲减少俄罗斯能源供应的冲击。

他对可能的投资者喊话，强调乌克兰政府现在可以「对你所需的任何事做出非常快速的决定…投资乌克兰」。

数十亿美元援助流入乌克兰之际，对该国贪腐猖獗的担忧仍挥之不去，意味影响深远的改革仍将为各界关注，也将是攸关复苏计画决定的条件之一。

共同主持这场会议的瑞士总统凯西斯（Ignazio Cassis）强调，改革仍是重点，而这场会议的目的在于为「有效与透明的政治进程奠定基础」。

© 2022 AFP