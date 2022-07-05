伊比利半岛千年最干 北大西洋高压因气候变迁扩大

（法新社巴黎5日电） 研究指出，气候变迁驱使北大西洋上方一个大气高压系统范围扩大，导致葡萄牙和西班牙部分地区出现1000年以来最干燥气候，恐怕将对当地葡萄酒和橄榄生产带来严重影响。

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北大西洋上方顺时针方向旋转的高压带亚速高压（Azores High）对西欧天气和长期气候趋势有着重大影响。

美国研究人员发表在英国期刊「自然地球科学」（Nature Geoscience）的一项新模拟研究发现，此一高压系统「过去100年来已经剧烈改变，北大西洋气候出现的这些改变过去1000年来史无前例」。

此一研究运用气候模型对过去1200年进行模拟，发现这个高压系统于人类温室气体污染开始增加时，也就是约200年前开始涵盖更大范围。随着全球暖化，此一趋势于20世纪更为显着。

作者群接下来又对保留在葡萄牙钟乳石中的数百年雨量证据进行研究，发现亚速高压规模扩大的同时，地中海西部的冬季也变得更干燥。

研究引述预测指出，相关地区降雨到本世纪末可能还会进一步减少10%至20%，使得伊比利半岛（Iberian Peninsula）在农业上成为「欧洲最脆弱一些地区其中之一」。

他们警告，由于温室气体浓度增加，亚速高压系统在21世纪还会继续扩大，这使得伊比利半岛出现干旱气候的风险日增，对主要农作生产造成威胁。

作者群指出：「我们的研究结果对于预测21世纪西地中海水文变迁具有重大影响。」

对这个地区生态和经济健全至为关键的冬雨正持续减少，尤其是在20世纪下半叶期间。

与此同时，研究预测2100年前西班牙南部橄榄产量将会减少30%。

红酒酒庄已在想方设法适应气候变迁，例如将葡萄园移到更高海拔地区，并且就更耐热品种进行试验。

去年春季霜冻严重，法国葡萄生长遭到破坏，科学家发现这更有可能是气候变迁所造成的。由于葡萄更早出芽，因此也更容易受损。

© 2022 AFP