俄乌战争刺激另类需求 占星师客户人数遽增

（法新社莫斯科5日电） 会爆发核战吗？俄罗斯会打赢乌克兰吗？我的儿子能活下来吗？随着俄国持续和亲西方国家乌克兰交战，愈来愈多俄国人转向占星师求助。

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在俄国第2大城圣彼得堡，戴着眼镜、63岁的占星师科罗廖瓦（Elena Korolyova）在她的公寓接待客户，2只爱猫在一叠叠书本中穿梭漫步。

她告诉法新社：「大家想知道俄罗斯的命运，想知道和全世界切断联系的俄国会变得如何？」

占星师、通灵者和灵媒在俄国盛行多年，尤其在颠沛流离的年代，民众对这些服务的需求上升。

随着俄国因为入侵乌克兰，遭遇空前的制裁规模，愈来愈多俄国人转往占星学，希望一窥未来。

受过语言学训练、头发灰白的科罗廖瓦因为口耳相传在圣彼得堡声名大噪，她再三向客户保证，预测莫斯科不仅能够挺过这场经济风暴，还能获得胜利。

她说：「国际灾难在9月将会恶化，但俄国能挺过，转变为安定繁荣。」

科罗廖瓦每次谘商收费5000卢布（新台币2600元）。尽管不愿透露数字，但她表示，自从俄罗斯总统蒲亭在2月24日挥军入侵乌克兰后，客户人数大增。

根据俄国网路搜寻引擎Yandex的关键字数据，在俄乌战争爆发的第一周，在Yandex上搜寻「占星师」的次数增长至2倍多，2月19日为4万2900次，到3月5日攀升至9万5000次。

在莫斯科，另一名自称成功预测COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情而成名的占星师达拉甘（Konstantin Daragan）也说，在乌克兰的地面战争，以及与西方的冲突中，俄国都将能获胜。

他最近在社群网站表示：「俄国在这场冲突后，将会成为世界的中心。」

达拉甘来自俄军一直想要攻占的乌东顿巴斯地区（Donbas）。他原本是一名航空工程师，后来改行为占星师，并称过去客户包括部会首长、银行家，甚至乌克兰情报机构。

自从乌克兰在2014年由亲西方政权主导后，他就搬到了莫斯科。他支持俄军入侵乌克兰，即使他的家乡利西昌斯克（Lysychansk）正受战乱所苦。

对达拉甘而言，战争同样带来生意。自俄乌战争开打后，他在莫斯科开设的「古典占星学院」（School of Classical Astrology）学生数成长一倍，现在约有200人。

达拉甘的学生之一、50多岁的马库斯（Anna Markus）说，她观测星星以寻求「地球上事件的逻辑」。

她告诉法新社：「俄国被认为是这场冲突中唯一的肇事者，但显然还有一个第三国才是真正的罪魁祸首。」

她有一张星象图，声称可以证明美国才是那个有罪的国家。

不过在饱受蹂躏的乌克兰，占星师观测的星象却展现相反结果。

在乌克兰媒体广受欢迎的占星师罗斯（Vlad Ross）说，蒲亭「生了重病」，而且「活不过2023年3月」。

绝望的乌克兰人除了询问占星师，他们身处前线的挚爱能否活下来，也询问面对进逼的俄军，自己是否该动身逃难。

占星师乌马内茨（Olena Umanets）告诉法新社，乌克兰人想知道「会不会爆发核战，该不该逃出国，他们爱的人是否身陷险境」。

© 2022 AFP