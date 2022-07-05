保加利亚驱逐外交人员 俄警告将有所回应

（法新社莫斯科4日电） 保加利亚6月底宣布驱逐70位俄罗斯外交官，俄国外交部今天表示将有所回应，并警告回应范围可能广及整个欧洲联盟（EU）。

广告 继续浏览后续

俄罗斯外交部发言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）在声明中说：「索菲亚当局无理裁减我们在保加利亚的外交人员，这种政治化的决定，肯定不会没有双向回应。」

沙卡洛娃表示，保加利亚的驱逐「远远超出外交做法」，她敦促索菲亚当局和欧盟「反思作为外交关系基础的互惠原则」。

沙卡洛娃还说：「欧盟应该明白，成员国轻率支持反俄行动，会把承担后果的责任丢给整个欧盟，包括从我们采取报复措施的角度来看。」

保加利亚拒绝撤销驱逐70位俄罗斯外交人员的决定后，俄国驻索菲亚大使1日考虑关闭俄罗斯驻保加利亚大使馆。

对于作为欧盟和北大西洋公约组织（NATO）成员国，但传统上与俄罗斯关系密切的保加利亚来说，这样的驱逐人数前所未见。

索菲亚当局说，这些外交人员违反保加利亚利益。

欧盟则「对俄罗斯无理威胁与保加利亚断绝外交关系表示遗憾」，称该措施「不相称」。

俄国2月24日对乌克兰发动军事行动后，许多欧洲国家驱逐了俄罗斯外交官，俄方也以类似措施回应。

© 2022 AFP