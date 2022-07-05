半岛电视台记者死因调查结果公布 美：疑以色列开枪但非蓄意

（法新社华盛顿4日电） 半岛电视台美籍记者阿克莱5月中弹身亡，美国今天公布调查结果，认为阿克莱确实可能被以色列军队击毙，并呼吁究责，但美方表示，并无理由认为她是遭到蓄意枪杀。

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法新社报导，尽管美国希望拿出各方都能接受的结果，但仍表示无法对子弹来源提供「明确结论」。

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）发布声明表示，弹道专家对巴勒斯坦当局移交的子弹进行「极为详细的鉴识分析」后，「判定子弹严重受损，因此无法得出明确结论」。

半岛电视台（Al Jazeera）巴勒斯坦裔美国籍记者阿克莱（Shireen Abu Akleh）5月11日在约旦河西岸（West Bank）北部的哲宁（Jenin）难民营报导以色列军队突袭行动时中弹身亡，当时她戴着头盔、身穿一件有「记者」（Press）字样的背心。

阿克莱之死引发轩然大波，巴勒斯坦当局声称她遭蓄意枪杀，构成「战争罪」；以色列则愤怒否认相关指控。以色列是美国的亲密盟友，美国总统拜登将在2周内访问以色列。

美国安全协调员（USSC）表示，在过去数周内，以色列与巴勒斯坦都开放各自的调查内容。

国务院表示：「总结双方调查后，USSC得出的结论是，来自以色列国防军（Israeli Defense Forces）位置的枪击，可能是造成阿克莱死亡的原因。」

声明称：「USSC没有理由相信这起事件是蓄意为之，而是以色列国防军在对抗巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（Palestinian Islamic Jihad）派系时，所发生的一起悲剧事件。」

声明指出：「我们将继续与以色列和巴勒斯坦当局保持联系，商讨下一步动作并敦促追究相关责任。我们也再次向阿克莱的家人表达最深切的哀悼。」

阿克莱的家人透过声明回应，调查无法确定是哪一方的枪枝发射杀死她的子弹，这「令人难以置信」。

「无论他们如何试图掩盖5月11日的真相，我们都会继续为阿克莱伸张正义，并追究以色列军队和政府的责任。」

巴勒斯坦民政部长谢赫（Hussein al-Sheikh）谴责「掩盖真相」的做法，巴勒斯坦武装团体哈玛斯（Hamas）敦促展开国际调查，并批评美国是阿克莱死亡的「真正共犯」。

以色列总理拉皮德（Yair Lapid）则对阿克莱丧生的「悲剧」表示哀伤，并称以国调查「最终确认（军队）无意伤害她」。

© 2022 AFP