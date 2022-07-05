国际会议提乌克兰重建原则 首重透明度和防贪

（法新社瑞士卢加诺5日电） 数十个国家今天承诺，支持乌克兰完成可望是漫长且昂贵的重建工作；并一致认为，乌克兰必须推动广泛改革，以提高透明度并打击贪污。

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全球大约40国领导人在瑞士南部卢加诺市（Lugano）完成为期2天的「乌克兰重建会议」（Ukraine Recovery Conference），并签署卢加诺宣言（Lugano Declaration），提出一套重建原则。

与乌克兰一同主持这次会议的瑞士总统凯西斯（Ignazio Cassis）将此宣言誉为「在乌克兰漫长重建道路上迈出的重大第一步」。

与会各国商定，原则之一是，重建方式须由乌克兰自己决定。

在数千亿美元援助款流向乌克兰的情况下，外界对乌国贪污猖獗的疑虑犹存，因此大力强调改革的必要性。

卢加诺会议提出的原则强调，「重建过程必须有助于加速、深化、扩大和实现乌克兰的改革努力，并促进乌克兰走向欧洲化的弹性」。

会议宣言说：「重建过程必须透明，必须对乌克兰人民负责。」

会中提出的原则并包括，重建过程必须「包罗广泛并确保性别平等，同时乌克兰必须以『永续方式』重建」。

乌克兰总理什米加尔（Denys Shmyhal）昨天说明了乌国政府的阶段性重建计画，首先关注战争受害者的迫切需求，接着将挹注比较长期的重建计画，以使乌克兰走向欧洲化、环保化和数位化。

© 2022 AFP