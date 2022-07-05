战争导致创伤 乌克兰人藉心理重建盼回正常生活

（法新社基辅5日电） 自从俄罗斯今年2月底入侵以来，乌克兰人梅可叶夫（Yuriy Makeyev）就落得无家可归又失业，这种日子让他濒临精神崩溃。

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48岁的梅可叶夫在战火摧残下逃离乌东的家园，他相信自己靠着首都基辅一家诊所提供的心理重建特殊疗程，最终可以回到正常生活。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）2月24日下令进军乌克兰。根据联合国最新数据，迄今已造成至少5000名平民丧命，另有5000人受伤。

但全国各地还有很多人躲过毁灭性的炮击，却留下精神疮疤和心理创伤。 心理谘询师说，在防空洞躲了数周的生活，以及失业、被迫撤离家园，凡此种种都会导致压力和沮丧，单凭自己可能应付不来。 梅可叶夫曾在基辅一家杂志社担任编辑，他说：「战争爆发后，我同时没了住处和工作。」

梅可叶夫在心理重建诊所静谧的院子里，坐在长凳上向法新社倾诉自己的故事。 他的磨难早从2014年就开始了，当时亲俄分离主义分子占领了他的家乡顿内茨克市（Donetsk），他不得不离开家园。

他说：「基辅和周围地区发生的事，我都在顿内茨克见识过了。我不想再经历一次，却事与愿违。」

一枚俄罗斯飞弹上月击中基辅一栋住宅大楼，导致一人丧命。

俄罗斯来犯之后，梅可叶夫任职的杂志社关闭，他也 跟着失业。他下榻的旅社也关门了，而他付不起其他地方的房租。 他说：「好几个因素发展成一种持续性压力，必须紧急做些什么来纾解。」

危机处理中心的心理谘询师斯塔科夫（Denys Starkov） 说：「有大批民众患有创伤后压力症候群（PTSD）。」这所中心上月才开始运作。 斯塔科夫说，社会需要相关诊所，这类患者过多，心理谘询师不堪负荷，所以才有了成立这所危机处理中心的想法。 他提供为期3周的特殊疗程，主要是让焦虑、恐慌或留有痛苦回忆的人参加团体活动。

有些人和梅可叶夫一样是直接来到诊所，也有些人是拨打求助专线谘询专家，由专家判断他们是否需要治疗。

疗程包括15项主题活动，目的是了解个人创伤经历并学习应对，而且免费。 这项疗程仅适用于平民，目前不收军人和儿童。 斯塔科夫说：「如果不及时治疗创伤后压力症候群，病情就会出现更严重的形式。」 治疗计画主管欧立谢夫斯基（Oleg Olishevsky）说，目前诊所由7名心理谘询师引导患者活动，有时是团体，有时是个人，每天有好几场。他还说，目前有10名患者接受治疗，但诊所打算扩增到30人。

他告诉法新社：「这会是未来10年至15年的主要工作，因为我国人人都经历了这种创伤情境。」 但欧立谢夫斯基和他的团队很乐观。他说：「我们已经看到成果了。患者可以感觉到这里很安全，感觉到有人在照顾他们。」

梅可叶夫才就诊4天，似乎就倾向同意这种说法。他表示：「我在这里获得了启发，重拾原已丧失的希望。」 梅可叶夫说，结束疗程后，他想做的第一件事就是找工作。他微笑说：「希望我离开这里的时候，是个成熟且情绪稳定的人。我连『快乐』这个词都不害怕了。」

© 2022 AFP