拜登国庆演说 信心喊话吁团结

（法新社华盛顿4日电） 美国芝加哥郊区国庆游行今天发生大规模枪击事件，让独立纪念日庆典蒙上阴影。总统拜登在演说中试图信心喊话，呼吁国人团结。

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拜登在白宫的演说中表示，他相信美国能度过「令人不安」的时期。

他表示：「经济正在成长，但并非没有痛苦。自由受到攻击，在国内外都受到攻击。近日，有理由认为这个国家正在倒退、自由已走下坡，我们认为受到保护的权利不复存在。」

拜登是指最高法院近来一连串裁定，包括推翻近50年堕胎权的宪法保障、为希望在公共场合拥枪的族群扩大枪枝权利，以及限制政府对抗气候变迁的能力。

他还说：「我知道这会令人精疲力竭、令人不安，但今晚，我希望让大家知道，我们将度过这一切。」

拜登在演说中仅略提上午发生在伊利诺州芝加哥郊区高地公园（Highland Park）的枪击事件。据报枪手从屋顶向观看游行的群众开火，酿成6死36伤。

拜登稍早已发声明谴责这起「无谓的」暴力行为，矢言继续对抗美国枪枝暴力泛滥情况。

根据「枪枝暴力档案」（Gun Violence Archive）资料，美国今年发生至少309起大规模枪击事件。这个非营利研究组织将大规模枪击定义为不含枪手、4人以上中弹或遇害。

© 2022 AFP