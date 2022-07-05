旱象不见改善 义北5区进入紧急状态

（法新社罗马4日电） 鉴于义大利波河河谷（Po Valley）旱象不见缓解，罗马当局今天宣布义北5个地区进入紧急状态，并设置紧急基金。

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义大利内阁批准福留里-威尼斯（Friuli-Venezia）、福留里-罗马那（Friuli-Romagna）、伦巴底（Lombardy）、比第蒙（Piedmont）、威尼托（Veneto）这5个地区的紧急状态令，并持续实施至年底。义大利政府同时在声明中宣布一笔3650万欧元（约新台币11.3亿元）基金来协助灾民。

义大利正面临异常早的热浪以及不充沛的雨量，尤其是北部农业区波河河谷，当地这段时间所经历的干旱堪称70年之最。

而紧急状态令将提供「特别手段及权力」来协助保障公共安全、补偿损失，并寻求保障当地民众有着正常的生活条件。

义大利最大农业工会「农牧协会」（Coldiretti）表示，干旱威胁全国3成的农业生产以及波河河谷这个生产帕马火腿（Parma）地区的半数农场。

马焦雷湖（Lake Maggiore）与加尔达湖（Lake Garda）这个时节的水位同样低于正常值；而更南边、流经罗马的台伯河（Tiber River）水位同样下滑。

波河相当于义大利半岛最大水库，其中大部分被拿来当作农业用水。

近几日来，已有多个市政府宣布限水。

25万人居住的维洛纳市（Verona）开始配给饮用水；米兰（Milan）则宣布关闭装饰性喷泉。

© 2022 AFP