澳洲东岸连降4天豪雨 泥黄河水淹没雪梨大片土地

（法新社雪梨5日电） 澳洲东岸连日豪雨，河水暴涨，溢出泥褐色河水淹没雪梨大片土地，房屋和道路泡在水中，迫使数万人撤离家园。

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官员说，紧急服务单位现已指示约5万人撤离、或准备逃离新南威尔斯州（New South Wales）不断上涨的水位。

他们说，在部署于新州的100名官兵协助下，救难人员在雪梨连夜执行了22次洪水救灾任务。

官员说，洪水、豪雨和强风已导致1万9000户住家断电。

澳洲一直面临极端气候变迁，随着全球气候模式变化，干旱、致命野火、大堡礁（Great Barrier Reef）白化和洪水等变得愈来愈常见且严重。

气温更高意味大气饱含更多水气，会降下更多雨水。

国家紧急救难服务处（State Emergency Services）专员约克（Carlene York）在记者会上说：「雪梨尚未脱离险境，现在不是自满的时候。」他还说：「外面很危险。」

气象预报指出，雪梨连续4天降下倾盆大雨后，锋面将沿东岸朝北方移动。

澳洲联邦政府宣布，新州23个淹水地区遭遇自然灾害，以向受灾居民发放援助款项。（译者：纪锦玲）

© 2022 AFP