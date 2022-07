联合国敦促阿拉伯 给妇女国籍与婚姻平等权利

(法新社日内瓦4日电) 联合国专家今天敦促阿拉伯联合大公国让女性有和男性平等的权利,并点出该国在国籍、婚姻相关的规定上,对女性不公的地方。

联合国「消除对女性歧视委员会」(Committee on the Elimination of Discrimination against Women, CEDAW)在对阿拉伯联合大公国(United Arab Emirates)进行第4次的定期审查后,并表达了上述关切。

消除对女性歧视委员会是由23位独立专家组成的机构,负责监督「消除对妇女一切形式歧视公约」的执行情况。

消除对女性歧视委员会说:「本会对个人地位法(Personal Status Law)中,多项歧视妇女和女孩的条款表示忧心,尤其是在法律上保留男性的监护权、一夫多妻制的持续存在、妇女可用的离婚理由受限等。」

「本会建议阿拉伯联合大公国进行全面的立法审查,赋予妇女在婚姻、家庭关系、离婚、财产、子女监护等面向上的平等权利。」

专家也担心阿拉伯联合大公国的女性,并未如男性一般,享有将国籍传给子女的权利。

他们敦促阿拉伯联合大公国给予该国妇女「获得、改变、保留国籍的平等权利,并传给其子女和外籍配偶」。

该委员会的成员纳达瑞亚 (Lia Nadaraia)告诉记者,从上次2015年的定期审查后,阿拉伯联合大公国有「重大的进步」,并希望这次委员会提出的建议,也能被该国所接受。

