联合国敦促阿拉伯 给妇女国籍与婚姻平等权利

（法新社日内瓦4日电） 联合国专家今天敦促阿拉伯联合大公国让女性有和男性平等的权利，并点出该国在国籍、婚姻相关的规定上，对女性不公的地方。

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联合国「消除对女性歧视委员会」（Committee on the Elimination of Discrimination against Women, CEDAW）在对阿拉伯联合大公国（United Arab Emirates）进行第4次的定期审查后，并表达了上述关切。

消除对女性歧视委员会是由23位独立专家组成的机构，负责监督「消除对妇女一切形式歧视公约」的执行情况。

消除对女性歧视委员会说：「本会对个人地位法（Personal Status Law）中，多项歧视妇女和女孩的条款表示忧心，尤其是在法律上保留男性的监护权、一夫多妻制的持续存在、妇女可用的离婚理由受限等。」

「本会建议阿拉伯联合大公国进行全面的立法审查，赋予妇女在婚姻、家庭关系、离婚、财产、子女监护等面向上的平等权利。」

专家也担心阿拉伯联合大公国的女性，并未如男性一般，享有将国籍传给子女的权利。

他们敦促阿拉伯联合大公国给予该国妇女「获得、改变、保留国籍的平等权利，并传给其子女和外籍配偶」。

该委员会的成员纳达瑞亚 （Lia Nadaraia）告诉记者，从上次2015年的定期审查后，阿拉伯联合大公国有「重大的进步」，并希望这次委员会提出的建议，也能被该国所接受。

© 2022 AFP