英国反石油运动人士 黏上「最后的晚餐」复制画

（法新社伦敦5日电） 英国反石油团体Just Stop Oil今天说，抗议人士在英国皇家艺术学院（Royal Academy of Arts）把手黏在达文西名画「最后的晚餐」复制品画框。这是一周内第5场类似行动。

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4名运动人士在这幅「最后的晚餐」（The Last Supper）原尺寸复制画的下方喷漆，再把他们的手黏在画框上。

「最后的晚餐」是义大利文艺复兴时期博学家达文西（Leonardo Da Vinci）约于1520年的画作。抗议人士之一史传吉（Tristan Strange）表示：「达文西说过，艺术是所有科学之后，能把知识传递给世界上所有世世代代。但科学的声音仍然未被听见。」

Just Stop Oil的2名支持者昨天前往伦敦市中心的国家美术馆（National Gallery），把手黏在英国风景画画家康斯塔勃（John Constable）作品「干草车」（The Hay Wain）的画框上。

上周则有3幅分别位于伦敦、曼彻斯特和格拉斯哥艺廊的作品，成为抗议人士的目标，包括荷兰画家梵谷（Vincent van Gogh）的一幅画作。

Just Stop Oil的目的，是要让英国政府停止核发新的石油与天然气开采执照。（译者：戴雅真/核稿：张正芊）

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