英国驾驶人龟速塞爆公路 抗议高油价

（法新社伦敦4日电） 大批英国示威群众今天把车开上公路龟速行驶，要求政府拿出办法应对油价飙涨，导致主要道路交通大打结。

广告 继续浏览后续

法新社报导，罢工潮近来席卷英国，包含高阶刑事法律师在英格兰和威尔斯发起第2次罢工，抗议政府多年来删减律师酬金；还有就是因俄乌战争推升通膨达40年新高，逼近10%，以致铁路工人为争取更高薪资发动连串罢工，「不满之夏」正在英国如火如荼上演。

名为「油价卯上税收」（Fuel Price Stand Against Tax）的社群媒体活动号召驾驶人把车开上公路等干道并故意龟速，藉此要求政府降低燃料税。

其中一条受冲击的公路是M4，这条路有连接英格兰与威尔斯的威尔斯亲王桥（Prince of Wales Bridge）。

威尔斯警方表示，已逮捕12名长时间以低于时速48公里行驶的龟速驾驶人。

公司因燃料成本飙升被迫削减成本后，史丹普（Vicky Stamper）上月失去了卡车司机的工作。

她在英格兰边界告诉法新社：「我来这是因为油价让我丢掉饭碗，而贪婪的高层拿走我们所有的钱。」

史丹普向因受抗议冲击感到不便的民众喊话「我们是在为大家做这件事」「如果想发牢骚，大可不必，加入我们就对了」。

政府坚称燃料税已调降过一次，也正在为民众提供其他财务援助，英国政府也把能源价格飙涨的原因怪到俄罗斯头上。

政府另回应刑事律师们的诉求表示，9月底起将为高阶刑事法律师调薪15%，但这一调幅仅适用于新案件，不适用于英国各地法院于COVID-19疫情时积压的数以万计案件。

© 2022 AFP