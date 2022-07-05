IEA：俄减供 今年天然气消费量将略减

（法新社巴黎5日电） 国际能源总署（IEA）今天表示，由于价格高昂加上俄罗斯对欧洲减少供应，今年天然气消费量将略减，而未来几年，随着消费者改用替代能源，天然气消费量只会缓慢增长。 国际能源总署在最新天然气市场季度报告中，把对全球天然气需求的预测下调一半以上。

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国际能源总署现在预期，到2025年，天然气需求仅会成长3.4%，较2021年增加1400亿立方公尺，低于2021年单1年记录到的1750亿立方公尺需求成长。 国际能源总署表示：「俄罗斯入侵乌克兰对全球天然气价格、供应紧张以及较长期经济前景的影响，正在重塑天然气的前景。」 「当今创纪录的价格与供应混乱，正在伤害天然气作为可靠与可负担能源来源的声誉，对其前景带来不确定性，特别是在开发中国家。在开发中国家，天然气原本被期待能满足不断成长的能源需求以及能源转型目标。」 俄国对欧洲减供，欧洲国家也承诺降低对俄国天然气的仰赖，其影响很快扩散到世界各地。 欧洲国家试图透过进口更多液化天然气（LNG）来弥补缺口，国际能源总署表示，这会造成供应紧张，并在其他市场造成需求破坏。 国际能源总署警告，争夺液化天然气，不仅可能让其他更多对价格敏感的进口者蒙受经济损失，也会推高价格，进而替俄国带来更多收入。

© 2022 AFP