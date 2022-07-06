乌克兰钥匙保管员 守住难民返家一线希望

（法新社乌克兰伊尔平6日电） 自俄乌战争开打以来，乌克兰37岁的生物学家叶夫根．叶皮提弗罗夫（Yevgen Yelpitiforov）从事园丁工作来维生，如今他在简历中又增加一个头衔－钥匙保管员。

广告 继续浏览后续

过去几个月，叶夫根一直在基辅周围遭受攻击的布查镇（Bucha）和伊尔平（Irpin）穿梭，照料因屋主逃命而留下的房屋和室内植物。他数了数俄国入侵以来朋友托付的房屋钥匙：总共有19副。

他告诉法新社：「（摆脱俄军）解放后，许多熟人要我来看看他们的房子是否完好，还有没有窗户或门。」

叶夫根会在屋内巡一巡，打开电灯来阻止打劫者，清理破碎玻璃，将物品寄给屋主，或者做一些园艺工作。

随着他的好名声传出，很快的，叶夫根手中的钥匙也愈来愈多。他说有些人透过邮寄、转交邻居、或者直接把钥匙往门口地垫下塞。

有些钥匙送来时还会一并附上咖啡和巧克力，聊表谢意，因为叶夫根做的这些事完全是出于好意。

他说：「如果发生在我身上，我一定也会受到来自亲友的帮助。这些钥匙都来自我所认识的人。」

但有时这份工作也非常不容易，要在已断电好几周的冰箱和冰柜清理腐烂食物，真非常人所能为。

他说：「真的是臭到你可能会昏倒。」这就是为什么他非常感谢有人给了他一个苏联时代的防毒面具。

而在已成为俄军犯罪象徵的布查镇，叶夫根将车停在一座全新的公寓大楼前，大部分窗户都被炸毁了。他在一间小公寓内帮一些植物浇水，墙壁上有张俄军留下的纸条，上头写着：「请原谅我们必须闯入。」

另一位也从事钥匙保管工作的佛曼（Oleksandr Furman），在战前是电视配音员，如今负责照看朋友留下的6间基辅公寓。

佛曼最不寻常的一个任务，是整理前女友和她的新伴侣在逃离基辅后留下的成人玩具。他笑着说：「她告诉我『我总不能让我妈妈做吧』。」「我把这些东西藏得很好。」

佛曼说：「我很幸运没有中弹、被飞弹击中。」他表示透过帮助别人，觉得自己好像是在「为那些受苦的人尽本分」。

在佛曼的下一站，工人正在为一栋墙壁烧毁的房子盖上新屋顶，而他停下来照料一株被火焰严重烧焦的常绿灌木。

他说：「这让我想到乌克兰人民。虽然有一面被烧毁，另一面却展现成长的力道。」

© 2022 AFP