俄乌战争后与莫斯科关系紧绷 拉脱维亚将恢复徵兵

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（法新社拉脱维亚首都里加5日电） 拉脱维亚国防部长帕布瑞克斯（Artis Pabriks）今天表示，鉴于俄乌战争期间拉脱维亚与莫斯科当局关系日益紧张，拉国将恢复徵兵制。 帕布瑞克斯向媒体表示：「拉脱维亚目前的军事制度已经到达极限。与此同时，我们没有理由相信俄罗斯会改变其行为。」 拉脱维亚在加入防御联盟北大西洋公约组织（NATO）几年后便取消义务役。自2007年以来，这个欧洲联盟（EU）成员国的军队由职业军人及仅在周末于步兵部队中兼职的国家卫队（National Guard）志愿者所组成。 法新社报导，人口不到200万人的拉脱维亚与白俄罗斯及俄罗斯毗邻，目前仅有7500名现役军人和国民卫队成员，另有1500名北约部队支援。 帕布瑞克斯说，义务役将适用于男性，并于明年生效，有多种选择来满足服役要求。