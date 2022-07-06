厄瓜多示威刚落幕 4部长辞职

（法新社基多5日电） 厄瓜多抗议生活成本的示威落幕仅仅数天后，政府表示，总统拉梭（Guillermo Lasso）今天接受了4位内阁成员辞呈。

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经济部长奎瓦（Simon Cueva）、卫生部长贾尔松（Ximena Garzon）、交通和公共工程部长卡布瑞拉（ Marcelo Cabrera）和高等教育部长李巴迪尼拉（ Alejandro Ribadeneira）均已离职。

总统府声明说，拉梭感谢奎瓦「在履行职责时提供的忠诚和英勇服务」。

声明没有说明辞职原因。

经济部发言人告诉法新社，奎瓦「几个月前」做出了辞职的决定。

拉梭任命目前担任东部圭亚斯（Guayas）省长的商人阿罗赛梅纳（Pablo Arosemena）接替奎瓦。

原住民组织领导、时而暴力的示威活动持续18天，造成6人死亡，直到政府上周同意降低燃料价格等要求，示威才宣告落幕。

中央银行今天表示，厄瓜多因示威活动损失至少10亿美元。

拉梭在几位部长宣誓就职时，提及示威活动瘫痪油井与油管表示：「没什么比一方面要求更多资源、要求公平的社会照护，另一方面又攻击满足这些要求的收入来源，更荒谬的事了。」

政府与示威群众达成的协议，包括对最贫困人口的额外财政援助，一年将花费国家7亿美元。

© 2022 AFP