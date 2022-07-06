国务院：布林肯和王毅本周G20会议场边会谈

（法新社华盛顿5日电） 美国国务院今天指出，国务卿布林肯本周将与中国外交部长王毅在印尼�Q里岛20国集团部长会议场边举行会谈。美国对台湾议题日益引以为忧，美国总统拜登矢言若中国展开侵略，将会防卫台湾。

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美中因包括台湾等诸多议题紧张关系升高之际，美国国务院指出，20国集团（G20）部长会议在印尼度假胜地�Q里岛（Bali）进行时，布林肯（Antony Blinken）、王毅将进行场边会晤。

拜登日前表达，希望未来数周与中国国家主席习近平进行对话。

国务院指出，布林肯也将与印尼外长会谈。接下来，他9日将访问美国盟友泰国。去年他率领的代表团因有团员感染COVID-19（2019冠状病毒疾病）而取消访泰行程。

美、中原本例行性举行会谈。但是两大经济体紧张升高之际，相关会谈于疫情期间几乎停摆。

布林肯和白宫国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）去年3月与中方对口官员在美国阿拉斯加州（Alaska）会谈时，中方官员公开责备美国，演变成不欢而散局面。

但是自从上个月以来，会谈似乎变得比较平常。苏利文上个月在卢森堡与中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪会晤，两国国防部长也在新加坡一项会议场边会谈。

拜登3月曾与习近平通电话，聚焦乌克兰议题。

布林肯、王毅上一次于去年10月在罗马会谈。

© 2022 AFP