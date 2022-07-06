对中惩罚性关税将到期 逾300间美企吁延长

（法新社华盛顿5日电） 美国政府截至今天已收到超过300件请求，希望拜登政府保留前总统川普任内对中国商品徵收的关税。

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在各界升高施压要求缓解美国居高不下通膨之下，拜登正考虑是否以及如何取消川普政府对中国进口商品施加的部分关税措施，但预料他将先与中国国家主席习近平会谈。

川普之前为报复北京当局窃取美国智慧财产权并强迫技术转移，对每年约3500亿美元的中国进口商品课徵惩罚性关税，而部分措施将于明天到期，除非当局延长实施。

在预定的4年1度审查会之前，美国贸易代表戴琪（Katherine Tai）办公室已徵求了利益相关者的意见。只需要单一一件请求，就会触发关税的审查和延续。

截至今天晚间为止，美国贸易代表署（USTR）在预计明天到期、价值达100亿美元的中国商品关税上接获超过300件的请求，在预计8月23日到期的下一轮关税则收到近80件请求。

美国贸易代表署官网并未写明发表评论的是哪些企业，但消息人士证实有超过300间公司呼吁维持对中关税。

拜登随时都可以终止对中关税，但政府内部意见分歧。

戴琪曾表示，她不愿意放弃这些关税提供的制衡力量；财政部长叶伦（Janet Yellen）则主张部分关税「已失战略目的」，重新调整关税可以缓解通膨。美国通膨创40年新高，让美国家庭陷入困境。

根据美国财政部说法，叶伦昨天与中国国务院副总理刘鹤进行视讯会谈时，曾对北京当局「不公平」的贸易作法表达关切。

© 2022 AFP