忧中国撷取美用户资料 美参议员要求审查TikTok

(法新社旧金山5日电) 美国联邦参议院情报委员会领袖今天呼吁,针对中国官员是否正在撷取高人气短影片平台TikTok的美国用户资料进行调查。

广告 继续浏览后续

参议员在致联邦贸易委员会(FTC)主席丽娜汗(Lina Khan)的信函中,敦促她审查TikTok如何保护用户个资。

他们在信中说:「我们在回应公开报导时写道,中华人民共和国的一些个人一直在存取美国用户资料,违反多项公开声明。」

TikTok一直为这类指控自我辩护说,母公司字节跳动(ByteDance)总部虽设于中国,但TikTok并未向中国政府提供有关美国用户的资料。

为回应美国当局先前的询问,TikTok在6月中旬指出,公司所有美国用户资料现在都储存在美国甲骨文公司(Oracle)营运的美国伺服器上。

美国前总统川普在执政期间,因担心TikTok平台的资料安全,曾试图迫使字节跳动将子公司出售给甲骨文。

法新社报导,TikTok上周透过信函,回应9名美国共和党籍联邦参议员对于其资料储存与存取政策的相关问题。

TikTok在信函中证实美国网路媒体BuzzFeed一篇文章的说法,即中国员工可以存取美国用户数据,但仅在「该公司美国安全团队监督的强大资安控管及授权批准协定」范围内。

TikTok目前正在接受美国外来投资审查委员会(Committee on Foreign Investment in the United States)评估,这个跨部会委员会负责评估外来投资对美国国家安全的风险。(译者:纪锦玲)

© 2022 AFP