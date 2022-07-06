政府官员接连辞职 英相强生拒下台

（法新社伦敦6日电） 英国财政大臣苏纳克和卫生大臣贾维德昨天递交辞呈，抗议在首相强生领导下丑闻不断，让强生面对议员质询时压力倍增。今天又有多名政府成员辞职，但强生表示会坚持下去。

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强生（Boris Johnson）在国会表示：「首相承担重责大任，面对不同情势，工作都要坚持下去。我就要这么做。」

强生遭到下议院（House of Commons）最有权力的委员会主席们质问数个钟头，其中包括批判强生最力的一些保守党员。

昨晚短短10分钟内，苏纳克（Rishi Sunak）和贾维德（Sajid Javid）双双求去，让58岁的强生大权松动。

现在苏纳克与贾维德在国会每周会议的首相答问环节，将坐到保守党后座。他们都表示，再也无法容忍纠缠强生数个月的丑闻风气，包括唐宁街之前违反防疫封城令，惹怒循规蹈矩的大众。

苏纳克与贾维德辞职前不久，强生刚为任命一名保守党高阶成员而道歉。此人为保守党副党鞭品契尔（Christopher Pincher），上周因为被控酒醉性骚扰两名男性而辞职。

唐宁街起初否认强生2月任命品契尔时，已经知道对方曾被控行为不端。但到了昨天，这份说词惨遭前高阶公务员打脸，这名前高官说，强生2019年任职外长期间，就知道品契尔卷入别的事件。

主管孩童与家庭事务的教育部政务次官昆斯（Will Quince）今天辞职，说他4日必须在媒体前为政府辩护时，获得不正确的资讯。

国会议员卓特（Laura Trott）今天辞去交通部国会私人秘书职位，并在脸书（Facebook）贴文称：「信任在政界是最重要的事，而且永远应该是最重要的，令人难过的是，近几个月信任已经丧失。」

主管学校标准的国务大臣华克（Robin Walker）也递出辞职信，表示「最近的事件让我看清楚，我们伟大的党因为不断聚焦在领导阶层所受质疑，已经分散对核心使命的注意力」。

财政部经济事务秘书葛兰（John Glen）亦于今天求去，并致函强生表示，他对于强生持续领导英国完全缺乏信心。

同日辞职的还有商业能源与工业策略部（Department of Business, Energy and Industrial Strategy）国会私人秘书布坎（Felicity Buchan），以及内政部国务大臣艾特金斯（Victoria Atkins）等人。

不吝批评强生的保守党议员布里祯（Andrew Bridgen）则告诉天空新闻网（Sky News）：「我跟党内很多人现在都下定决心，他（强生）将得在（22日开始的）夏季休会前下台，愈快愈好。」

© 2022 AFP