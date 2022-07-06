斯里兰卡物资短缺 民众被迫使用柴火烹煮食物

（法新社斯里兰卡内锡纳6日电） 曾经还算富裕的斯里兰卡近期因没有资金购买进口货物面临严峻经济危机，国内药品、瓦斯等各类民生物资短缺，民众逐渐恢复使用柴火烹煮食物。

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斯里兰卡民众改以柴火烹煮食物始于今年初，因为当时全国有上千厨房发生气爆事件，至少造成7人死亡与数百人受伤。事发原因为供应商试图降低成本而提高瓦斯内丙烷比例，导致瓦斯罐压力达到危险程度。

但如今在有2200万人口的斯里兰卡，瓦斯就像其他许多物品一样，不是无从取得，就是价格令大多数人无法负担。

部份斯里兰卡人改以煤油炉具烹煮食物，但是政府也没有美元进口煤油或是同样短缺的汽油及柴油。

政府因为没有美元进口供发电的燃料而实行漫长的断电，购买电子炉具的民众也不知所措。

41岁的哈普阿拉奇（Niluka Hapuarachchi）曾在一个周日烹煮午餐后突遇瓦斯炉爆炸，却奇迹般地毫发无伤。

她表示：「幸运的是，爆炸当下并没有其他人在场。玻璃台面的瓦斯炉爆炸后，地板上全是玻璃碎片。我再也不会使用瓦斯炉烹调食物，因为那并不安全；我们现在恢复使用柴火。」

67岁的路边摊老板卡鲁纳瓦蒂（M.G. Karunawathi）同样恢复使用柴火，并表示这是在歇业与忍受浓烟、煤灰间作出的无奈选择。

卡鲁纳瓦蒂告诉法新社：「使用柴火烹调食物时我们饱受（吸入浓烟）折磨，但我们别无选择。此外，要取得柴火也不容易，而且变得非常昂贵。」

然而，这种痛苦情况很有可能持续下去，总理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）昨天在国会表示：「我们在2023年势必会面临相同困难。这是真话，也是现实。」

© 2022 AFP