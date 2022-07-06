法国自叙利亚难民营接回51妇孺

（法新社巴黎5日电） 法国外交部表示，自2019年伊斯兰国（IS）垮台以来，法国政府已从关押圣战士嫌疑分子家属的叙利亚难民营接回35名儿童和16名母亲，这些母亲被列为恐怖罪行嫌疑人。

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法国外交部发布声明指出：「法国政府今天接回35位来自叙利亚东北部难民营的法籍未成年人，以及同样来自这些难民营的16位母亲。」

外交部又说，接回的未成年人已交由儿童保护机构托管，母亲则会面临司法程序，可能因恐怖主义犯行遭到起诉。这16名母亲中14人是法国公民，另两人是有法国公民身分儿童的母亲。

人权团体长期敦促法国政府接回约200名遭关押的儿童。这些儿童在战乱期间跟随父母前往或出生于伊斯兰国领土内。

这些儿童被拘留在叙利亚东北部由库德族管理的难民营中，营养不良与患病的情况很普遍。

拯救儿童基金会（Save the Children）去年9月的报告指出，最大且最拥挤的难民营之一是霍尔（Al-Hol），该难民营中平均每周就有两个儿童死亡。

法国政府表明处理此事时安全是首要顾虑。法国曾遭受一系列来自伊斯兰国圣战士的攻击，包括2015年11月发生在巴塔克兰剧场（Bataclan）音乐厅及巴黎其他地方的攻击行动，共造成130人丧生。

其中许多儿童与可能构成危险的父亲或母亲待在一起，法国政府坚持法国公民必须面临本地司法的审判。

在今天的行动以前，法国政府自2016年起已接回126名儿童。

© 2022 AFP