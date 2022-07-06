瑞典、芬兰入盟程序启动 北约：暂无派兵计画

（法新社巴黎5日电） 瑞典、芬兰加入北大西洋公约组织（NATO）的程序已正式启动，北约副秘书长吉欧阿纳今天表示，他们目前没有计画在程序完成时派兵到这两国。

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北约副秘书长吉欧阿纳（Mircea Geoana）在接受电话采访时说：「我们不打算另外派兵到这两个国家，因为他们有强大的国防力量，他们有能力保护自己。」

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）上周警告，「（北约）如果在那里（瑞典和芬兰）部署军事特遣队和军事基础设施，我们将不得不做出相对的因应，并给那些对我们造成威胁的地方，回以同等的威胁。」

吉欧阿纳说：「我们不打算在这两个国家（瑞典和芬兰）设置北约的基地，因为他们的军事、战略都十分成熟。」

瑞典和芬兰的入盟程序在今天启动，两国的加盟必须得到北约全部30个成员国国会的同意。

尽管土耳其原则上已经同意让瑞典、芬兰加入北约，以换取两国不支持激进库德族武装分子的承诺，但土耳其国会是否会立即同意两国加盟，仍存有变数。

吉欧阿纳说：「我们希望程序能很快地完成。」他并未订出明确的时间表，只说「很多国家已经展开」核准的相关程序。

北约秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）也在今天发表谈话，他说：「我盼望盟国能够快速、即时并顺利地完成核准程序。」

吉欧阿纳赞扬北约成员国及盟国对于乌克兰的支持，协助乌克兰抵抗俄罗斯2月24日对其展开的侵略行动。

但他也坦承，对于武器和弹药的供应能够持续多久，「极为担忧」。

欧洲国家的军事库存有限，而且许多国家缺乏长期加速武器生产的能力。

吉欧阿纳表示，但制造商「正努力提高产能及创造力，目前为止也运作得很好」；他也提到，西方国家的领导人已一再表达长期支持乌克兰的决心。

他补充，6月在西班牙马德里举行的北约峰会上，「每个人都知道我们在战略上必须有耐心」。

但随着俄乌战争冲击能原、食物和金融市场，观察家已经提出警告，国家领导人可能会面临国内日渐升高的不满情绪以及资金压力。

© 2022 AFP