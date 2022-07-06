美国庆游行枪击凶嫌平日话不多 内心暗藏暴力因子

（法新社芝加哥5日电） 美国芝加哥郊区国庆游行枪击案凶嫌克里莫三世（Robert E. Crimo III）被控在独立日制造恐怖和混乱前，高地公园社区只知道他是个话不多的人，年幼时曾加入幼童军。

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然而在网路上，这名被朋友和家人昵称为巴比（Bobby）的21岁白人男性却表现出强烈的暴力倾向和长期被忽视的愤怒。

高地公园（Highland Park）市长罗特林（Nancy Rotering）今天告诉美国国家广播公司（NBC），「我担任幼童军领袖时，我知道他是幼童军成员之一」，形容克里莫三世「就是个小男孩」。

克里莫三世在高地公园长大，住在他父亲住处后方的公寓里。他的父亲鲍伯（Bob Crimo）在当地经营一家熟食店，2019年曾与罗特林竞争市长职位。

克里莫三世的叔叔保罗（Paul Crimo）对美国有线电视新闻网（CNN）说，他的侄子是一个「孤独、安静的人，完全没有惹麻烦的迹象」。

但保罗也承认他不喜欢与侄子互动。他说：「我和他往来，但我确实不太喜欢和他交流。」

尽管大家都认为克里莫三世只是个内向的年轻人，但他的网路形象却显示了令人不安的徵兆。

克里莫三世身材瘦削，蓄着斑驳胡须，颈部和脸部有几个刺青，包括左眉上方刺有「觉醒」（Awake）字样，代表他的艺名。他自诩为一名音乐家，在网路上以「觉醒饶舌歌手」（Awake the Rapper）为名。

他在Spotify和YouTube等平台发布自己的歌曲和音乐影片，吸引少数人追踪。

在他上传的音乐影片中，曾出现电脑绘制男子持步枪朝下跪求饶者开枪的涂鸦。另一段影片则是他穿戴头盔和背心，站在教室里的美国国旗旁，将子弹扔向地板。影片旁白说：「我必须这样做。这是我的命运。」

克里莫三世在另一个片段中说：「我讨厌别人在网路上比我更受关注。」

这些影片和歌曲已被YouTube和Spotify移除。

克里莫三世的社群媒体页面也被撤下，但帐号的档案照片似乎显示他曾参加前总统川普的集会。在另一张照片中，克里莫三世的肩上似乎披着一面川普旗帜。

华府智库大西洋理事会（Atlantic Council）专研极端主义分子以网路和社群媒体为工具的研究员布鲁金（Emerson Brooking）说，克里莫「似乎早有暴力倾向，甚至可在他的影片中窥见这种迹象」。

布鲁金推文说，凶嫌虽有明显的亲川普形象，「但目前似乎没有证据显示他带有党派或意识形态的偏见」，与之前纽约州水牛城（Buffalo）和德州尤瓦尔迪（Uvalde）的大规模枪击案枪手有所区别。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2022 AFP