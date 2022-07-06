英国工党：重新执政也不重回欧盟

（法新社伦敦4日电） 尽管民调显示大多数英国受访民众认为脱欧后没更好，英国工党领袖施凯尔（Keir Starmer）今天仍表示，就算工党重新执政，英国也不会重新加入欧盟或它的单一市场和关税联盟。

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施凯尔发表谈话揭示工党「让脱欧带来实效」的5点计画，说再去讨论英国该否脱欧的争执「恐导致更多分歧」，并会从英国所面临的挑战「分心」。

施凯尔在欧洲改革中心（Centre for European Reform）智库论坛上告诉与会者：「就算工党执政，英国也不会重回欧盟；我们也不会加入欧盟单一市场和关税联盟。」

他在演讲时说：「如果你总将目光集中于过去的纷争，就无法向前迈进、发展国家、带来改变，或赢回那些对政治失去信念者的信任。」

施凯尔的谈话与最新的英国脱欧调查有关，调查显示英国民众普遍对脱欧后英国的表现及政府应对的不满。

近期由英国市调公司「舆观」（YouGov）所做民调指出，54%受访者相信，英国历经11个月过渡期，于2020年结束时脱欧、正式摆脱欧盟贸易条款与规范后的日子不如预期。

民调里有3成是所谓「脱欧派」选民，当中61%的受访者认为政府脱欧后的应对很糟。

此前近期另有好几个民调也呈现与「舆观」民调结果类似的观点。

综合「卫报」与「天空新闻网」（Sky News）等报导，工党的做法是透过聚焦实用性而非再揭这道旧政治伤疤，淡化脱欧议题。

工党寻求透过新协议消除北爱尔兰大多数边境检查，让低风险商品便捷进入北爱、简化繁文缛节、强化英国国内投资、重拾与欧盟协商广泛的安全协议、让英欧间工作与生活更便捷等5个面向，让英国进一步享受脱欧实际利益。

© 2022 AFP