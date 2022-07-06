英国穆斯林11个月走7千公里赴麦加朝觐

（法新社麦加5日电） 本周抵达沙乌地阿拉伯圣城麦加参加年度朝觐的数十万穆斯林中，没人像英国53岁电气工程师穆罕默德（Adam Mohammed）走得这么辛苦。

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有伊拉克库德族血统的穆罕默德去年决定徒步走到沙乌地阿拉伯，在超过7000公里的路途中，他穿越9个国家，再经约旦进入沙国西北小镇塔布克（Tabuk）。

他推着1辆装有食物与用品的手推车，在11个月前踏上旅程，当时他甚至连能不能进入圣地麦加（Mecca）和麦地那（Medina）都不知道。

直到4月，2020年和2021年为缓解疫情禁止海外朝圣的沙乌地阿拉伯才正式宣布，今年将允许100万名穆斯林前来朝觐，包括85万名海外穆斯林。

如今穆罕默德已安抵麦加，虽然体重比他开始这趟旅程时掉了15公斤，但他没有后悔。

他告诉法新社：「我刚到的时候哭了，这感觉真的难以置信。」

「旅程很累，我在很多地方停下休息，但我专注于一件事：我已经53岁了，我能不能抽出11个月的时间，步向真主的殿堂？这是做得到的。」

穆罕默德表示，沙国当局给他和太太以及两个女儿参加朝觐的许可。其他外国朝觐者大部分都是透过抽签决定能否参加。

© 2022 AFP