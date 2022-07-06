雪梨雨势终趋缓 当局警告不可掉以轻心

（法新社雪梨6日电） 猛烈暴风雨系统导致澳洲雪梨部分地区连4天遭雨弹袭击，今天的卫星画面显示这道系统虽逐渐北移，但河水水位仍未脱离警戒线，迫使当局下达更多疏散令，数万人逃离家园。

广告 继续浏览后续

雪梨所在的新南威尔斯州州长佩罗特（Dominic Perrottet）说：「事情离落幕还很远。」

自周末期间发生洪灾以来，当地紧急情况服务已经发布超过100道疏散令。

新南威尔斯州共有8万5000名民众被要求立即自住处撤离，或准备好旋即撤离，以免被困在节节高涨的洪水之中，其中大多数是雪梨西部郊区居民。人数高于昨天通报的5万。

雪梨西缘各地河水泛滥，大片地区成了水乡泽国，土黄色泥水流入住宅、切断道路桥梁。

总理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天视察灾区时承诺，有鉴于澳洲东岸各地过去18个月洪灾频传，政府将研究「长期解决方案」。

电视画面显示一辆辆汽车卡在屋顶上，住宅和商家四周堆满沙包，紧急服务人员也忙着援救受困牲畜。

新南威尔斯州部分地区2日以来的累积雨量上看700毫米，已经超过平均年雨量，所幸雪梨雨势开始趋缓。

气象学家表示，7、8日两天雪梨天气会转为干燥，周末将再次看到一些阵雨，但雨势不会像这几天看到的这么猛。

© 2022 AFP