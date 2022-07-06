35国齐发声 吁国际体育组织除名俄罗斯与白俄

（法新社华盛顿5日电） 鉴于俄罗斯入侵乌克兰，在几个国际重要赛事禁止俄罗斯和白俄罗斯选手参赛后，西方国家和日本、韩国等35国今天发表联合声明，呼吁剔除两国在国际体育组织的职掌资格。

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法新社报导，西方与日本、韩国等35国在联合声明中重申3月8日的呼吁，要求国际体育赛事不在俄罗斯或白俄罗斯境内举办，并禁止两国公民参加国际竞赛。 这35国在新的建议中，呼吁暂停俄罗斯和白俄罗斯管理机构在国际体育总会的职掌。

这份由各国负责体育事务的部长及文化官员所发表、透过美国国务院公布的声明说道：「与俄罗斯和白俄罗斯国家关系密切的个人，包括但不限于政府官员，应从对国际体育协会具有影响力的职位上卸职，例如董事会和组织委员会等。」

美国和欧洲联盟（EU）已发起一项抵制俄罗斯的行动，盼能向俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）施压；蒲亭为俄罗斯主办2014年冬季奥运和2018年世界杯足球赛感到自豪。

自俄罗斯2月24日入侵乌克兰以来，世界足球管理机构国际足球总会（FIFA）和温布顿（Wimbledon）网球锦标赛与其他单位已禁止俄罗斯选手参赛。 这项新的联合声明呼吁，那些允许俄罗斯和白俄罗斯参与的体育活动，应清楚表明这些运动员不代表他们的国家，且禁止使用该国国旗。（译者：纪锦玲）

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