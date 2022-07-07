上任近三年丑闻不断 英国首相强生政坛起伏

（法新社伦敦7日电） 英国首相强生（Boris Johnson）今天在党内同志再次逼宫下，宣布辞去保守党党魁。强生上任近三年，多次爆发丑闻，一再拒绝各界要求辞职的呼声。

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以下是法新社整理强生起伏的政坛生涯。

● 2019年7月当选保守党党魁

英国前首相梅伊（Theresa May）请辞后，领导英国脱欧的大将强生2019年7月，压倒性击败当时外相韩特（Jeremy Hunt）当选保守党党魁，获英国女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）任命为首相，他承诺将快速脱离欧洲联盟（European Union）。

● 2020年1月脱欧英雄

强生2019年12月大选中拿下80席多数席次，得以利用国会优势强行脱欧。2020年1月31日，英国公投决定脱欧三年半后，英国正式和欧盟分道扬镳。

● 2020年3月疫情冲击

随着疫情蔓延全球，强生宣布英国全境3月23日封城。4天后，他筛检阳性确诊，症状温和。4月5日，强生住院，次日入住加护病房。他之后感谢两位外籍护理人员救了他一命。

● 2021年4月壁纸门

外界一再抨击强生政府对疫情的回应，其中包括反应过慢，以及指责他在疫情各阶段对国会说谎。

他的前首席顾问康明兹（Dominic Cummings）报复，爆料强生私用政党捐款翻新官邸。

● 2021年5月选举胜利

首相强生在补选中攻城掠地，拿下在野党工党的英格兰东北部传统票仓哈特浦 （Hartlepool）。

● 2021年12月派对门

2021年12月初，唐宁街被爆防疫封城期间举行派对活动，违反防疫规定，引发众怒，不少民众因社交距离规范，无法见到生病或生病临终的挚爱亲友，纷纷指控强生双重标准，只许州官放火，不许百姓点灯。

派对次数越滚越多，当局启动正式调查，其中包括都会区警察局（London's Metropolitan Police）。4月12日，强生表示，他违反法律遭警方罚款，成为英国首位在位时触法的首相。

他的说词不一，但他向国会议员保证，他没有误导国会。误导国会通常会引发辞职的后果。

● 2022年5月选举挫败

派对门丑闻导致强生民调大跌，加上他试图拯救党内亲信派特森（Owen Paterson）的政治生涯。派特森被控担任国会议员之际违反游说法。

英国民众面临了俄乌战争下，生活成本飙涨的危机，选民在5月5日的地方选举中，用选票惩罚保守党。

● 2022年6月不信任投票

强生6月6日挺过同党国会议员对他发动的不信任投票。然而，超过40%的保守党国会议员说，他们不支持强生。

● 性丑闻

保守党国会议员涉及一连串性丑闻，让强生的处境恶化。一名国会议员涉嫌性侵，另一名前国会议员则因性侵一名青少年而在5月被判处18个月徒刑。

6月，在野党拿下2个补选席次，这两个席次是保守党议员被控不当性行为去职的遗缺。

保守党副党鞭品契尔（Christopher Pincher）上周因涉及性丑闻引咎辞职，强生7月5日道歉认错。尽管之前获悉关于品契尔性侵指控，强生今年2月仍任命他担任副党鞭。

● 2022年7月7日强生辞保守党党魁

英国财政大臣苏纳克（Rishi Sunak）和卫生大臣贾维德（Sajid Javid）7月5日双双宣布辞职。数十位助理政务次长、部长幕僚，以及其他内阁官员也跟进，告诉强生他的位置不保。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

© 2022 AFP