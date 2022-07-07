中俄外长�Q里岛会面 讨论俄乌情势

（法新社�Q里岛8日电） 20国集团（G20）外长会议登场，中国外交部长王毅昨天在会前先与俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）会面，讨论莫斯科对乌克兰的入侵。

广告 继续浏览后续

G20成员国今天将讨论全球最为迫切的议题，首要议题就是俄乌战争，而王毅与拉夫罗夫先被拍到在�Q里岛举行双边会议。

俄罗斯军事入侵乌克兰后，西方国家试图孤立俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）的政府，不让其参与全球金融和外交秩序，但北京不顾批评，仍与俄国维持友好关系。

俄国外交部声明表示，拉夫罗夫告知王毅「关于（在乌克兰）执行特殊军事行动的主要任务」，并重申莫斯科目标是让乌克兰「去纳粹化」的说法。

「双方都强调绕过联合国（UN）单边采取制裁的本质令人无法接受。」

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）昨晚抵达�Q里岛后，9日将与王毅举行双边会谈，但布林肯将避免直接与拉夫罗夫会面。

布林肯上次见到拉夫罗夫是在今年1月，当时他警告俄国若真的入侵乌克兰，将面临庞大后果，而俄国仍于2月24日发动进攻。

华府主张俄国不应继续作为G20成员，一些西方盟邦也呼应此立场。俄国外交部则说，拉夫罗夫与王毅在会中强调「维持和发展G20的必要性」。

© 2022 AFP