台湾人受乌克兰抗战启发 投入城镇战训练

（法新社新北市7日电） 俄罗斯2月底出兵攻打乌克兰，让持续活在中国武攻威胁下的台湾许多人最深的恐惧具体化。一些民众开始研究城镇战，为台湾海峡可能开战做准备。

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在周末于新北市举行的一场城镇战工作坊活动，呼号叶「教授」的参加者身着迷彩装，从停车场上的一辆车后方窥伺，他手持突击步枪准备射击，目光扫描四周，一面等待进攻信号。

47岁的叶男在中场休息时告诉法新社：「俄乌战争爆发，是我来参加这个工作坊的一大原因。」他从事行销工作，如今周末假日手持复制枪在城镇战工作坊演练，为了他眼中非常真实的中国侵略威胁做准备。

俄乌战争虽然激起许多台湾人心中的恐惧，却也启发像叶男这样的人士。他们从乌克兰的抗敌韧性见到希望，让他们相信如果台湾采取正确的战术，可能也有机会抵挡住中国这样强大许多的敌人入侵。

这样的台湾人不在少数。根据城镇战课程主办单位的说法，自从2月以来，他们的学员翻了近4倍。枪炮和急救的相关课程报名人数也成长。

早在俄罗斯侵略乌克兰之前，台湾人对中国侵略的忧虑已开始升温。城镇战工作坊主办公司极光训练执行长江宇斌指出，自从2020年中国战机开始经常性侵入台湾的防空识别区（ADIZ），台湾人的「危机感便不断升高」。

根据法新社的资料，2020年记录到约有380架次的共机侵入台湾防空识别区，去年再增加一倍多，且今年眼看也会有相同趋势。

中国总体兵力远大于台湾。根据美国国防部的资料，中国和台湾的地面部队人数差距是100多万比8万8000，战车的数量差距是6300辆比800辆，喷射战斗机的差距则是1600架比400架。

然而，乌克兰的经验，为如何让这般巨大差距的影响力降低提供实务上的蓝图。

俄乌战争活生生展现，争夺城市控制权的战斗有多艰难，以及进攻部队要付出的代价有多高。而台湾2300万人口大多数居住在城镇。

叶男与15位队友在一个停车场内呈交错纵队形奔跑，他们屈身躲在荒废的建筑物和车辆后方，模拟攻击敌人位置。他们尝试将从战火蹂躏的乌克兰城市学到的教训，应用在城镇战工作坊行动中。

叶表示：「最佳的防守就是攻击。说白了就是歼灭敌人、阻止他们的任何进攻。」他身旁站着一些身穿明亮反光背心的教练正在做笔记。

在停车场附近的一个仓库，34岁的消防车灯制造商员工林沛恩正在学习如何首次用手枪射击。她希望学会如何开枪，或许能在战争中保护自己和家人。「我们要未雨绸缪，因为不知道事情何时会发生。」

根据5月进行的一份台湾民意调查，61.4%的受访者愿意在国家受到侵略时拿起武器。

台湾世代智库执行长陈冠廷告诉法新社：「乌克兰人民对抗侵略者的战斗意志，令台湾人防卫国土的决心增强。」

38岁的退役伞兵林平宇（Lin Ping-yu，译音）也来参加城镇战课程，为了「温习自己的战斗技能」。

他说：「唯有一国的公民拥有强大的意志和决心来保护国土，才能说服国际社会前来帮助他们。」（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2022 AFP