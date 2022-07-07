强生开除盟友 面对朝野逼宫拒不战而退

（法新社伦敦6日电） 英国首相强生政府丑闻缠身，数十名政府官员相继请辞，内阁和保守党内要求他下台的声浪再起，强生今天试图反抗并开除一名高层盟友，矢言将「持续奋战」。

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强生解雇了英国城镇升级与房屋社区大臣戈夫（Michael Gove），戏剧性地表明这位保守党领袖拒绝不战而退。戈夫是强生在英国2016年脱欧公投活动中的得力助手。 戈夫据称是第一个开炮，表达对强生执政不满的内阁官员，他认为，为了保守党和国家好，强生应该下台。

强生的国会私人秘书杜德里奇（James Duddridge）告诉天空新闻网（Sky News）：「我们将看见他持续奋战。」

杜德里奇说：「强生心情愉快且将持续奋战。」他还说，强生和新任财政大臣查哈威（Nadhim Zahawi）下周将提出新的经济策略，来对抗重击英国的生活开销危机，包括减税。 然而，英国保守党议员哈特（Simon Hart）辞去威尔斯事务大臣职务，再度给予强生一记打击；自昨晚以来，已有40多名政府官员递出辞呈。

坚定支持保守党的「每日邮报」（Daily Mail）和「太阳报」（The Sun）及其他媒体报导，尽管有更多内阁官员求去，强生仍拒绝下台。 「每日邮报」政治新闻编辑葛罗夫斯（Jason Groves）说，强生已告诉内阁官员他不会辞职，认为这将导致「混乱」且「几乎肯定」会看到保守党在下次选举中落败。

英国财政大臣苏纳克（Rishi Sunak）和卫生大臣贾维德（Sajid Javid）声称强生对国会盟友被控性侵视而不见后，昨天提出辞呈，震惊四座。

两人表示，他们已无法再容忍数月来困扰强生的丑闻文化，包括唐宁街（Downing Street）违反防疫封锁限制的派对门事件。 强生稍早前在国会坚称，国家需要一个稳定的政府，呼吁持续处理政府的优先事项。 他说：「我不会下台，坦白说，这个国家最不需要的就是选举。」（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

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