新加坡再处决2毒贩 倡议人士忧处刑加剧

（法新社新加坡7日电） 新加坡政府今天将2名毒贩处以绞刑，遭倡议人士批为「可耻且不人道的刑罚」。自3月以来，星国已对4名受刑人执行死刑。

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此前最近的一次处决是在4月。当时星国当局将一名走私毒品的智能不足男子处以绞刑，在国际间激起众怒，并引来欧洲联盟（EU）、联合国（UN）等国际组织的反对。

新加坡对待毒品犯罪相当严厉，是全世界刑度最重的国家之一。尽管废除死刑的声浪渐涨，星国当局仍坚称极刑是遏阻毒品非法交易的有效方式。

记者兼着名维权人士韩俐颖（Kirsten Han）指出，今天遭处决的受刑人为来自马来西亚、今年32岁的辛格（Kalwant Singh），以及新加坡籍的古斯（Norasharee Gous）。两人皆因2016年的一起海洛因非法贩运案件而被判刑。

韩俐颖告诉法新社，辛格的姐姐已收到他的死亡证明；古斯的家人也已将死者遗体送往清真寺。

辛格昨天最后一搏提出上诉。他的律师团强调，辛格曾提供线报，协助星国当局逮捕一名涉嫌贩毒的重要嫌犯。

不过，上诉立即遭到3名法官驳回。法官还称，逮捕该名嫌犯的过程中，缉毒官员并未采用辛格提供的任何情报。

针对当局再度执行死刑，星国监狱官员并未回覆置评请求。

国际特赦组织（Amnesty International）则批评，星国政府实施死刑之举「公然违反人权」。

该组织的区域研究副秘书长吉尔（Emerlynne Gil）说：「我们敦促新加坡当局立即停止执行最新一波绞刑，并暂停实施处决，向终结可耻且不人道的刑罚迈进一步。」

在中断处刑2年多后，新加坡3月起重新开始执行死刑。倡议人士担心，这将是一连串行刑的序幕。

星国内政兼律政部长尚穆根（K Shanmugam）近期接受英国广播公司（BBC）采访时，为执行死刑辩护。他宣称，有「明确证据，表明死刑是遏止潜在毒贩的有效方式」。

© 2022 AFP