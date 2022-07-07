曾是辛辣记者 强生过往言论成批评者攻击利器

（法新社伦敦7日电） 英国首相强生（Boris Johnson）在步入政坛并跃升为首相之前，曾是位引人注目的记者，他所撰写的文章和发表的言论，一贯具有争议性。

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强生当时在报章杂志撰写的专栏，成了日后批评人士的宝库，经常一字不差地被引述，用来反击他。

这些言论以及因此经常对他人造成的冒犯，如果是来自一位比强生更传统的政治人物，很可能早就断送仕途。但强生却能理直气壮找藉口，坚称总是遭到断章取义错误引述他的言论，或干脆刻意对批评者视若无睹。

他的辛辣言论，包括形容单亲妈妈的孩子「没教养、无知、好斗、是私生子」，称男同性恋者是「穿运动背心的后庭男孩（bumboy）」，还说戴面罩的穆斯林女性像「信箱」和「银行抢匪」。

强生也曾开罪某些国家，比如形容保守党内斗有如「巴布亚纽几内亚人的同类相食和谋杀酋长」。

有时他也不放过一整个洲，比如他曾形容非洲是个「污点」，藉以帮大英帝国开脱责任。他2002年在「观察者」（The Spectator）杂志撰文写道：「问题不在于我们曾经管事，而是在于我们不再管事。」

强生还曾将矛头对准一些城市。当英国利物浦（Liverpool）的市民2004年为一名利物浦男子在伊拉克遭到极端分子绑架杀害而哀悼时，他竟然讥为多愁善感。

强生2016年以英国外相身份，和到访的时任美国国务卿凯瑞（John Kerry）举行首次联合记者会时，就因为他以往的言论而使气氛尴尬。

当时强生被问道，他曾经说过时任美国总统欧巴马（Barack Obama）有「部分肯亚血统」，以致「对大英帝国抱持祖传的恶感」，他是否会为此道歉？

强生还被问道，他曾经形容当时的美国总统候选人希拉蕊（Hillary Clinton）「染金发、翘嘴、眼神冷冰冰，像是精神病院中有虐待狂的护士」，他与对方会晤时会说什么？

这些辛辣言论究竟在何种程度反映强生真正的想法，或只是为了见报语不惊人死不休，并不容易分辨。（译者：张佑之/核稿：张正芊）

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