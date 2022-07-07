瑞典重要政治活动传持刀攻击事件 警方证实6旬妇不治

（法新社斯德哥尔摩6日电） 瑞典警方今天说，哥特兰岛（Gotland）举行的重量级政治人物年度集会「阿尔梅道周」活动场地附近传出1名男子持刀攻击事件，造成1名60岁女子丧生。

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瑞典「快报」（Expressen）报导，据信嫌犯与新纳粹团体「北欧抵抗运动」（Nordic Resistance Movement, NMR）有关，但警方未证实这项消息。

警方表示，这起事件于下午将近2时发生，地点在哥特兰岛最大城维斯必（Visby）市中心，并说这名受害的女性当场急救，但送医后伤重不治。

有关当局后来证实，死者是一名64岁的精神科医师。

「快报」稍早报导，犯案男子没有前科，跟被害人之间也没有清楚的关联。

警方表示，这名33岁男子犯案后不久，随即在案发地点附近遭逮捕，警方正进一步调查案情。

警方不愿就犯案动机置评，但哥特兰的警长坦言，在初步调查阶段不排除涉及政治动机。

然而警方也说，他们不认为此事与「阿尔梅道周」（Almedalen Week）有关。

「阿尔梅道周」为瑞典最重要的政治性大型活动，受COVID-19疫情（2019冠状病毒疾病）疫情影响，「阿尔梅道周」睽违2年再度实体举行。瑞典预定9月举行大选，使得今年这个活动更受瞩目。

© 2022 AFP