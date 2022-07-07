白宫又有高阶官员离开 联络主任7月卸职

（法新社华盛顿6日电） 美国总统拜登政府多名高阶官员在11月期中选举之前相继卸职，白宫联络室主任贝丁菲尔德（Kate Bedingfield）是最新一名即将离开的官员。

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白宫今天在声明中证实贝丁菲尔德将于本月离职，她已替拜登竞选团队及白宫效力3年，想要与丈夫和年幼孩子多一些相处时间。

白宫幕僚长克兰（Ron Klain）说：「在总统所有的工作成果中，她都扮演非常重要的角色，从他担任第2任副总统、竞选，一直到进入白宫。」

近期已有一连串高阶官员去职，包括拜登的迅速反应主任葛文（Mike Gwin）和新闻秘书莎琪（Jen Psaki）。莎琪5月离开白宫，投入电视媒体。

拜登的国内政策遭遇一系列挫折，例如最高法院推翻原本受保障的堕胎权、高涨的通货膨胀等，民主党籍国会议员早就对他的宣传策略感到不满。

近几周，还有数名层级较低的幕僚也离开了宣传团队，在白宫掀起一阵动荡。不过，资深顾问邓恩（Anita Dunn）暂别近一年后已回归。

邓恩正负责筹备拜登竞选连任的计画，她说：「早在我们开始竞选之前，贝丁菲尔德就坚定捍卫总统，确保我们2020年和在白宫传达的讯息与他的声音及原则一致。」

邓恩还说：「她的领导风范帮助我们把拜登正为美国劳工家庭奋战的故事说出来。她要花一些时间把家庭视为优先，但她永远是我们这个大家庭的核心成员。」

© 2022 AFP