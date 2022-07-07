联合国：全球粮食能源价格飙涨 7100万人陷贫困

（法新社纽约联合国总部7日电） 联合国开发计画署（United Nations Development Programme）今天发布的报告指出，全球粮食和能源价格飙升迫使世界最贫困国家的7100万人民陷入贫穷。

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联合国开发计画署透过新闻稿表示，过去3个月开发中国家的贫穷率上升速度「较COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情冲击时还要快地多」，并将物价飙升的部分原因归咎于俄罗斯侵略乌克兰的战争。

为了解决这项日益严重的问题，联合国开发计画署指出，「比起全面能源补助，针对性给予家户现金更为公平合理、划算」，但又提到，各国政府会「需要多边体系支持才能达到收支平衡」。

联合国开发计画署在报告中也警告，各国央行藉由升息处理通货膨胀问题时，「有可能引发进一步的经济衰退所造成的贫困，这会进一步加剧危机，加速且加深全球贫穷问题」。

报告检视了159个国家，发现巴尔干半岛（Balkans）、里海地区（Caspian Sea）、撒哈拉沙漠以南非洲（sub-Saharan Africa）的情况最为严峻，尤其是沙赫尔沙漠（Sahel）。

联合国开发计画署署长施泰纳（Achim Steiner）指出：「空前的物价飙涨意味着，对于世界各地的许多人来说，昨天他们能买到的食物，在今天已经变得难以负担了。」

他警告：「这场生活成本危机正以惊人的速度使数百万人民陷入贫困甚至饥饿，随之而来还有社会动荡日益加剧的威胁。」

联合国报告指出，因物价飙涨而面临最严峻后果的国家有亚美尼亚、乌兹别克、布吉纳法索、迦纳、肯亚、卢安达、苏丹、海地、巴基斯坦、斯里兰卡、衣索比亚、马利、奈及利亚、狮子山、坦尚尼亚及叶门。

© 2022 AFP