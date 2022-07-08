安倍遇刺身亡 日本近年重大攻击事件整理

（法新社东京8日电） 在谋杀率低且枪枝管制全球数一数二严格的日本，暴力犯罪相当少见。但近几十年来，仍发生过数起令日本举国震惊的可怕攻击事件。

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日本前首相安倍晋三今天在一场选举造势活动中遭到枪击身亡，全国上下还处于震惊状态。以下是以安全着称的日本近年发生的几起最严重攻击事件：

● 2021年：大阪诊所纵火案、东京电车随机砍人案

去年12月大阪一间身心科诊所发生纵火案，造成25人死亡，罹难者被困在一栋复合性大楼4楼空间内。61岁犯嫌谷本盛雄曾在诊所就医，身受重伤的他住院数日后不治死亡。

去年，日本铁路网及其周边地区也发生数起攻击事件，包括万圣节东京电车随机砍人案，一名24岁男子砍伤一名乘客并在车厢内纵火，当时他穿着模仿美国漫画「蝙蝠侠」中知名反派人物「小丑」的服装。

● 2019年：京都动画公司纵火案

近年印象中日本最多人死亡的暴力犯罪，便是日本知名动画制作公司「京都动画」（动画迷昵称「京阿尼」）的纵火案，夺走36条人命。

2019年7月这场纵火案中，逾半数死者是年轻的工作人员，对全球动漫产业带来冲击。

犯嫌青叶真司在纵火后也因烧伤重伤住院，并以谋杀罪名遭到起诉。

在有严格建筑标准的日本，致命火灾并不常见。2001年东京都新宿区一栋歌舞伎町住商混合大楼发生爆炸起火，造成44人死亡，也疑似是纵火引发，但并未找到犯案者。

● 2016年：相模原市安养院滥杀案

2016年7月，位于神奈川县相模原市绿区的身障者设施「津久井山百合园」，发生19人遭杀害、27人轻重伤的惨剧。凶嫌植松圣行凶动机据称是出于「极端的优生学」，希望世界上不要有身障人士。

植松圣是「津久井山百合园」离职人员，他在2020年被地方法院判处死刑。他从未否认参与这个可怕的暴行，但辩护律师以他犯案时吸食大麻出现精神障碍为由抗辩。

日本再前一次发生的滥杀事件，是2008年东京秋叶原杀人事件，导致日本缩紧刀枪管制法。当时满怀怨恨的汽车厂员工加藤智大开卡车在东京热闹的秋叶原冲撞逛街群众，接着拿刀乱砍，造成7死10伤。

● 2007年：日本长崎市长遭黑道枪击丧命

日本上次高阶政治人物遇刺是在1960年，当时日本社会党领袖浅沼稻次郎被一名17岁右翼青年刺杀身亡。

但在2007年4月，时任长崎市长伊藤一长竞选连任时，在竞选办公室附近遭到一名帮派分子枪击不治。

● 1995年：东京地铁沙林毒气事件

将近30年前的1995年3月，奥姆真理教成员在东京地铁释放沙林毒气，导致13死及数以千计通勤者送医，这是日本至今最恶名昭彰的攻击事件。

当时数名奥姆真理教教徒在通勤尖峰时间，在东京地铁列车内5处把装有沙林液体的容器放在挤满乘客的车厢内，再刺破容器散布毒气后逃逸。

事件发生后，警方突袭搜索富士山附近的奥姆真理教总部，在那里发现能够生产足以杀死数百万人的沙林工厂。包括教主麻原彰晃在内，所有13名涉案成员已全数伏法。（译者：陈昱婷/核稿：张正芊）

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